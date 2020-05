Jersson Vásquez jugó tres temporadas en Universitario | Fuente: Andina

Jersson Vásquez perteneció a Universitario de Deportes por tres temporadas. Tras su etapa en Deportivo Municipal, el lateral fichó por el cuadro crema en 2017 y se mantuvo hasta el 2019, donde superó los 100 partidos con el equipo y durante ese periodo fue el futbolista que más veces vistió la camiseta del club.

Antes de llegar a la ‘U’, el defensor de 34 años contó que tuvo opciones de jugar por su clásico rival, Alianza Lima, y de retornar a Sporting Cristal, donde debutó a nivel profesional.

“De Alianza he tenido tres oportunidades oportunidades para ir y me acuerdo que fueron en el 2010 y 2013, pero no se dieron las cosas y todo quedó en conversaciones. De regresar a Cristal también, en el 2010, pero me salió una mejor oferta de Juan Aurich. Si me sale una oferta de cualquiera de los dos equipos y son buenas, el pasado en la 'U' no sería un impedimento para aceptar porque yo di todo por la camiseta. Tengo que pensar en mi familia”, contó en entrevista con Radio Ovación.

Jersson Vásquez ha realizado toda su trayectoria jugando el el torneo peruano (actualmente milita en César Vallejo), pero afirmó haber tenido una chance para emigrar.

“Cuando estuve de goleador en José Gálvez (2013) me llegó una oferta para ir a Emiratos Árabes. Imagínate cómo estaban mis ojos. Supuestamente, unos representantes argentinos se iban a comunicar conmigo, pero quedó en nada. Hasta ahora sigo esperando la llamada”, mencionó.