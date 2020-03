Jesús Barco fue la figura del clásico. | Fuente: Gol Perú

El primer clásico peruano del año entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, dejó más de una imagen por analizar. Una de ellas fue el pisotón que le propinó Joazinho Arroé a Jesús Barco.



El volante de la 'U', para muchos la figura del partido, prefirió no darle vueltas al tema pues cree que fue casual. Así lo dejó en claro en distintas entrevistas. "Siento un dolor en la espalda, pero yo tomo esta jugada como si hubiera sido de casualidad. Realmente no creo que él haya tenido intención de pisarme", mencionó en Ovación.

En Capital, Jesús Barco insistió en su postura, pero dio más detalles al respecto. "En el partido asumí que fue de casualidad y que no sabía dónde pisar. Cuando llegué a casa y vi la jugada me doy cuenta que me pisó con los dos pies. Quiero seguir pensando que su intención no fue dañarme", dijo.

Además, aseguró que Arroé no le pidió disculpas. "No tengo llegada a él, tampoco. Si hubiera sido otro, mi reacción hubiera sido distinta, pero lo supe manejar. Está en él si lo que hizo está bien o mal. Yo estoy tranquilo”, sentencio el jugador de Universitario de Deportes.