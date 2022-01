Joao Villamarín | Fuente: Universitario de Deportes

Uno de los fichajes de Universitario de Deportes para esta temporada es Joao Villamarín y, por su parte, el delantero habló con RPP Noticias sobre su actualidad en el equipo crema y sus expectativas para esta temporada.

"Tenía toda la ilusión de empezar de una vez este lindo camino para poner el práctica lo que se viene haciendo en pretemporada, pero la coyuntura obliga a tener más paciencia", indicó Villamarín en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, en tanto a sus objetivos, el futbolista fue consultado sobre qué preferiría para este año: "Si me dieran a elegir entre ser campeón o que me llamen de Videna, elegiría ser campeón con la U. Sea de titular o no, como sea, el sueño es salir campeón".

Sobre cómo visualiza al club este año, el ex Sport Boys indicó: "No nos sentimos los principales candidatos al título, pero estar en un equipo con tanta hinchada como la U, eso te exige soñar en grande. Eso te pide pensar en el título nacional".

Por último, reveló qué le pide en entrenador Gregorio Pérez: "El profesor me dice que siga disfrutando, que siga teniendo confianza. Me pide calma y me da todo el ánimo para adaptarme al 100%, ya lo estoy haciendo".

NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.