Univesitario de Deportes presentó este jueves a Jordan Guivin que será una de las nuevas caras del equipo crema para la Fase 2 de la temporada 2022. El mediocampista proveniente del Celaya mexicano indicó que el argentino Emanuel Herrera le aconsejó retornar al fútbol peruano.

"A mí parecer deberías ir, aprovechalo si se llega a dar da lo mejor de sí, que te pueden estar viendo de la Selección", fue el mensaje de Herrera a Guivin respecto a la propuesta de Universitario. "Con él estuve unos meses en Celaya, gran persona. Hablamos de su carrera y de Cristal", agregó.

Guivin, además, indicó que no pudo jugar un partido oficial con Herrera, pero espera que en el futuro puedan jugar en el mismo equipo. En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, dijo que el '9' de 35 años quiere jugar en Universitario.

"Feliz si se da, él quiere jugar conmigo (en Universitario). Si le va bien en Celaya lo podrían llamar. Me dijo 'ojo que en algún momento podemos jugar juntos'", señaló Guivin que espera se una peiza fundamental en el equipo crema para ser convocado a la Selección Peruana en los próximos meses.

Elogios a Piero Quispe

"Cuando vine de vacaciones fui a ver el partido de Universitario ante Sporting Cristal y me sorprendió mucho la garra que le pone Piero Quispe", sostuvo Guvin sobre Piero Quispe.

Guivin: "Volver al fútbol peruano no es un retroceso"

"Estar en Universitario te cambia la vida. He recibido muchos mensajes, gente que te empieza a hablar y es parte de eso. Volví al fútbol peruano porque muy pocos conocen la Liga de Expansión de México. Volver al Perú no es un retroceso. Antes de venir prometí que no iba a perder lo que he ganado. Estoy de préstamo y puedo volver afuera en cualquier momento”, dijo el nuevo jugador de la ‘U’.

El futbolista de 24 años llega al elenco en condición de préstamo hasta junio del 2023, cedido por el Toros de Celaya de México. Jordan Guivin aseguró no considera un “retroceso” retornar al fútbol peruano.





