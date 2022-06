Jordan Guivin: "Volver al fútbol peruano no es un retroceso" | Fuente: Universitario

El primer fichaje de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura, el que también abre la lista de refuerzos desde que Manuel Barreto asumió la dirección deportiva y Carlos Compagnucci es el entrenador, es el mediocampista Jordan Guivin.

El futbolista de 24 años llega al elenco en condición de préstamo hasta junio del 2023, cedido por el Toros de Celaya de México. Jordan Guivin aseguró no considera un “retroceso” retornar al fútbol peruano.

"Estar en Universitario te cambia la vida. He recibido muchos mensajes, gente que te empieza a hablar y es parte de eso. Volví al fútbol peruano porque muy pocos conocen la Liga de Expansión de México. Volver al Perú no es un retroceso. Antes de venir prometí que no iba a perder lo que he ganado. Estoy de préstamo y puedo volver afuera en cualquier momento”, dijo el nuevo jugador de la ‘U’ en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Jordan Guivin fue presentado este jueves en Universitario de Deportes tras sus primeros entrenamientos y destacó que siente confianza depositada del comando técnico.

"Hoy hablé con el profesor Compagnucci. Conversó conmigo sobre dónde quería que juegue, pero eso también varía mucho. Sé que estoy acá porque son del gusto del comando técnico", señaló.

¿Cuándo debutará Jordan Guivin en Universitario?

Jordan Guivin estuvo durante el primer semestre del año compitiendo en México con el Toros de Celaya, en el que participó en 17 partidos de la Segunda División, el último de ellos el pasado viernes actuando por 30 minutos.

El mediocampista llega con ritmo tras haber realizado la pretemporada en el fútbol azteca, por lo que dijo estar apto en caso tenga que debutar ante UTC por la última fecha del Torneo Apertura.

"Estoy viendo si estaré apto para el partido de este domingo o ya para la primera fecha del Clausura. Vengo con ritmo y estoy bien", afirmó.

"Mi abuelo, mi familia y todo mi barrio me une a Universitario. En serio tenía muchas ganas de estar en el club. Vengo a sumar desde donde me toque y, si no es con goles, que sea en asistencia y buen fútbol. Quiero que el hincha se sienta contento de mi llegada y se identifiquen conmigo, así como yo con ellos", agregó Jordan Guivin.





NUESTROS PODCASTS

¿Porqué es tan importante la ventilación de espacios cerrados?

Llegó el invierno y con ello las enfermedades respiratorias. ¿Cómo evitarlas gracias a la ventilación? El doctor Elmer Huerta lo explica.