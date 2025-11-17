Jorge Fossati ante un posible arribo de Christian Cueva a Universitario: "Al hincha al que respetarlo y escucharlo"

¿Descartado? Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, habló sobre la opción de contar con Christian Cueva para la próxima temporada.

En conversación con Hazme el aguante, el uruguayo dijo que, primero, deberá definir su futuro para tomar una decisión sobre Aladino. Pero, aseveró que el gran dueño de la institución es el hincha y que se le debe respeto.

“Primero, tendría que definir yo cuál es mi futuro. Me parece que también, sin caer en demagogias, si volviera a la Selección y tengo que hacer una lista, lo tengo a Christian (Cueva). Sin embargo, en Universitario no sé. El gran dueño de una institución es el hincha. Al hincha hay que respetarlo y escucharlo”, indicó.

"No escucho al tarado que se hace el guapo. Al que te p*** en la cancha y cuando pasas por su costado mira a otro lado. Al hincha racional, porque me imagino que Christian también las cosas que habrá dicho a lo largo de su historia”, complementó.

Jorge Fossati y su continuidad en Universitario

Por otro lado, el estratega campeón con la 'U' dijo que aún le quedan conversaciones pendientes y reveló los aspectos que le incomodan del fútbol peruano que lo hacen pensar.

"Yo sigo con cosas que se hacían hace 20 años y no se hacen más. De mi boca o por mi lado, nunca te vas a enterar de que me están buscando de acá o de allá", dijo en un inicio.

“Esa es una de las cosas que me hace dudar de seguir o no seguir como entrenador porque energía, gracias a Dios, siento. No es fácil el torneo peruano. A los dos días y medio de jugar por copa, nos hacen jugar a 3 200 metros de altura”., finalizó.