¿Christian Cueva estuvo en la órbita de Boca? Riquelme confesó que habló con 'Aladino'

Riquelme confesó que habló con Christian Cueva
Riquelme confesó que habló con Christian Cueva | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Emelec | Captura
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Juan Román Riquelme confesó que conversa con Christian Cueva y destacó su importancia en el fútbol peruano.

Christian Cueva no vive su mejor etapa Emelec. Tras algunos buenos partidos, el nivel del peruano cayó y viene siendo criticado por los hinchas del Bombillo.

A pesar de ello, sigue llamando la atención de dirigentes importantes, como Juan Román Riquelme. El presidente de Boca Juniors reveló que conversó varias veces con el exjugador de Cienciano.

En Enfocados, dijo que para él es relevante hablar con futbolistas que han hecho cosas importantes con su selección, y Aladino es uno de ellos

"Con él hablé varias veces. Hablo. A mí me gusta mucho. Cuando me pongo a hablar con algún jugador, no solamente ahora, sino antes, para mí es un montón", indicó en un primer momento.

"Estamos hablando de jugadores que, para su país, son importantes, que han hecho cosas muy buenas (...) Estamos hablando de buenos jugadores y a mí me gusta eso. Esa es la verdad", complementó.

"En el último tiempo anduvo lesionado de su rodilla y andaba un poco molesto, pero ha hecho cosas buenas", finalizó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

El interés real de Boca Juniors por Paolo Guerrero

Por otro lado, Juan Román Riquelme reveló que estuvo muy cerca de contratar a Paolo Guerrero. El exfutbolista indicó que la llegada del delantero no se dio debido a una lesión que padecía.

"Cuando me tocó volver al club como dirigente, he preguntado por él, he preguntado por usted (Jefferson Farfán), pero Paolo (Guerrero) estaba con un tema de su lesión en ese momento", aseveró en un inicio.

"Nosotros mandamos al doctor (Jorge Pablo) Batista, que es muy conocido por el tema de las lesiones de rodilla. Lo miró y, bueno, sí, creo que hay jugadores que han nacido para jugar acá. Paolo, yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien", complementó.

Christian Cueva Juan Román Riquelme Emelec Boca Juniors

