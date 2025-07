Jorge Fossati espera que partido ante Alianza Lima se postergue: "Lo sensato es que se juegue después de la fecha FIFA"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica continúa. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, indicó que sería mejor que la fecha donde se disputará el cotejo ante Alianza Lima sea postergado.

En conversación con los medios, dijo que el clásico genera un interés especial, por lo que cree que el partido será aplazado para después de la fecha FIFA.

“Generalmente, hablo del partido siguiente, pero entiendo que el clásico tiene una atención especial", indicó en un inicio.

"Quiero creer que el interés de la liga es atender a todos y no a nadie en especial, no empujar para ningún lado, hacer lo que sea lo mejor para todos. Eso es lo que yo creo, y como creo eso (...) creo que lo sensato y que me parece que es bueno para todos es -simplemente- que esa fecha se postergue para después de la fecha FIFA”, complementó.

Universitario y la seguidilla de partidos en las próximas semanas

Por otro lado, indicó que la seguidilla de partidos que se les viene lo obligará a no desgastar a los jugadores.

“Empieza ahora una seguidilla, por lo cual tenemos que tener en cuenta la parte física, no desgastar a nadie más de lo necesario", dijo al comienzo.

"Este plantel tiene la característica de que el que juega pone el máximo. Entonces, nosotros tenemos que tener el suficiente tacto y medir bien para que podamos rotar en la medida que el jugador y el equipo lo necesite”, comentó Fossati.