Fossati volvió a criticar a la Liga por programación de partidos de la 'U': "Parece que estarían viendo que no salgamos campeones"

No se guardó nada. Jorge Fossati, técnico de Universitario, volvió a criticar a la Liga de Fútbol Profesional por la programación de los partidos del cuadro Crema en el Torneo Clausura y a las decisiones arbitrales que, para él, son poco creíbles.

En entrevista con Radio Sport 890 de Uruguay, el estratega aseguró que están "sufriendo contrariedades" que no tiene nada que ver con lo deportivo y que parece que nadie quiere ver a la 'U' campeón.

"Ganamos el Apertura, ahora estamos en pleno Clausura y estamos sufriendo unas contrariedades que no tienen nada que ver con lo futbolístico, sino desde otros lugares", indicó en un primer momento.

"Parece que estarían viendo cómo hacer para que no pudiéramos salir campeones y con eso cerrar el año como campeón", complementó el estratega.

Jorge Fossati se queja de los partidos programados

Siguiendo esa misma línea, dijo que programaron partidos, cuando Universitario no tenía administrador, sin un sentido común. Además, reveló que, coincidentemente, hubo fallos pocos creíbles en contra de su equipo.

"Sí (estoy hablando de cosas extrafutbolísticas). Hubo acá un momento como un mes entre julio y parte de agosto que el administrador que estaba (...) renunció, ahora debe estar con la delegación selección peruana en Montevideo porque es el nuevo director deportivo de la FPF", aseguró en un principio.

"Entonces estuvimos sin autoridades, pero el campeonato seguía. Ahí programaron fechas que a mi gusto fueron fijadas sin sentido común, estábamos jugando Copa. En la cancha también tuvimos fallos poco creíbles, precisamente fallos del VAR. Pero no es solo el tema VAR", finalizó.