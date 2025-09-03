Últimas Noticias
Se ponen a punto: jales extranjeras de Universitario ya entrenan para la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Angélica Malinverno es uno de los nuevos jales de la 'U'.
Angélica Malinverno es uno de los nuevos jales de la 'U'. | Fuente: Universitario Vóley
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El entrenador Francisco Hervás también dirigió su primer entrenamiento como DT del equipo de vóley en Universitario.

Una nueva era en Universitario. Y es que la tienda crema tiene al experimentado español Francisco Hervás como su nuevo director técnico de cara a la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley.

Justamente, el último martes, Francisco Hervás dirigió su primera práctica como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. Las 'Pumas' ya trabajan bajo sus órdenes en el complejo deportivo crema ubicado en el Estadio Lolo Fernández, en el distrito limeño de Breña.

No todo quedó allí debido a que el equipo de Universitario tuvo su primer trabajo con sus tres refuerzos del extranjero: las brasileras Mara Leao, Angélica Malinverno y Maluh Oliveira.

Universitario se entrena para la Liga de Vóley

Daniela Muñoz, por ejemplo, ya lo hace desde hace un par de semanas y su fichaje se dio procedente de la Universidad San Martín.

No todo quedó allí porque el plantel merengue recibió la visita del administrador temporal Franco Velazco Imparato.

"Con esta iniciativa, la administración refuerza su propósito de brindar las condiciones necesarias para que cada disciplina del club crezca de manera sostenible y consolide a Universitario como un referente del deporte nacional", fue lo que sostuvo Universitario, por ejemplo, en su página web oficial.

Hay que tener en cuenta que en la pasada temporada de la liga peruana de vóley, las 'Pumas' quedaron en el cuarto lugar. En el partido por el tercer puesto perdieron contra la San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Qué otras jugadoras son parte de Universitario?

  • Angélica Bustamante
  • Sandra de la Puente
  • Briggite Fernández
  • Cielo Balcazar
  • Karla Ortiz
  • Estrella Bustamante
  • Alexandra Machado
  • Brenda Graff,
  • Zaira Manzo
  • Sarah Evaristo
  • Diana Magallanes
  • Maria Paula Rodríguez
  • Eliana Pérez
  • Coraima Gómez
  • Mirian Patiño
  • Astrid Ruiz
  • Elis Bento

