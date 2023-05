Jorge Fossati y su divertida respuesta al conocer que Sergio Markarián lo propuso como DT de Uruguay

Universitario de Deportes, de Jorge Fossati, volverá a tener competencia internacional este jueves 4 de mayo, cuando, a partir de las 9:00 p. m. (hora peruana), reciba a Independiente Santa Fe, en el Monumental U Marathon, por la fecha 3 de la fase de grupos en Copa Sudamericana.

A dos días del encuentro, el entrenador del cuadro crema recibió a la prensa en el estadio de Ate para resolver algunas dudas respecto a su equipo y al rival de turno. Incluso, en cierto momento, se dio el tiempo de responder a una propuesta de Sergio Markarián, quien lo mencionó como el único que podría competir con Marcelo Bielsa por el puesto de DT de la selección de Uruguay.

En diálogo con Punto Penal, el 'Mago' llenó de elogios al rosarino. "Tengo un enorme respeto por él y por sus equipos. Sus cuadros me han gustado siempre. (...) Se trata de un gran acierto de la asociación. Jerarquiza al fútbol uruguayo", mencionó.

Luego, el extécnico de la Selección Peruana sorprendió mencionando que, para él, la otra alternativa era el estratega de Universitario de Deportes. "Para tener un técnico con trayectoria, con seguridades, para enfrentarse a un plantel de tanta jerarquía como hoy tiene Uruguay, el que yo conozco está fuera del país. Es Jorge (Fossati). No veo otro”, agregó. El DT crema, fiel a su estilo, no tuvo reparos en contestarle.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





La respuesta de Jorge Fossati

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se dio el tiempo de replicar a lo dicho por su colega y compatriota, Sergio Markarián.

"Somos muy amigos, por eso lo dice. No le crean, es mi amigo", contestó, entre risas, el director técnico de la escuadra estudiantil. Tras ello, se dirigió al centro del campo para dar inicio al entrenamiento.

Las cualidades de Santa Fe

En otro momento, el técnico uruguayo Jorge Fossati habló sobre las virtudes de Independiente Santa Fe, rival de Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana, del cual afirmó que le "preocupa todo".

"Tiene un equipo con transición rápida, una transición veloz, de defensa a ataque, con delanteros impronta, con muy buen pie, con velocidad. No te digo que me preocupa, a mí me preocupa todo, pero serían las cualidades que yo pondría como más fuertes del rival. También están de las otras, no", indicó el técnico crema.