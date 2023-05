Jorge Fossati destacó las cualidades de Independiente Santa Fe previo al encuentro por Copa Sudamericana

Universitario de Deportes enfrentará uno de los partidos más importantes de la temporada. Este jueves, jugará ante Independiente Santa Fe por la jornada tres del Grupo G de la Copa Sudamericana.

En la previa, el técnico uruguayo Jorge Fossati habló sobre las virtudes del rival y afirmó que le "preocupa todo". "Tiene un equipo con transición rápida, una transición veloz, de defensa a ataque, con delanteros impronta, con muy buen pie, con velocidad. No te digo que me preocupa, a mí me preocupa todo, pero serían las cualidades que yo pondría como más fuertes del rival. También están de las otras, no", indicó en un primer momento el técnico crema.

Jorge Fossati habla sobre Independiente Santa Fe | Fuente: Andrea Closa - RPP

Bajas confirmadas para el partido con Santa Fe

Por otro lado, Jorge Fossati confirmó que Piero Quispe y Luis Urruti no estarán presentes este jueves ante Independiente Santa Fe. "Sí, lamentablemente, Piero. Y 99.9% es Tito (Urruti). Obviamente, hay alguien que no nombramos, pero hace un mes que está fuera, como Roberto Siucho", confirmó el estratega uruguayo.

Esta no será la primera vez que Universitario de Deportes no contará con ambos jugadores. En las últimas dos fechas de la Liga 1 Betsson, Jorge Fossati tuvo que variar su formación inicial ante la ausencia de los jugadores. A pesar de ello, el cuadro crema pudo llevarse ambos partidos: 2-0 ante Sporting Cristal y 3-0 con Sport Boys.

¿Cómo le fue a Independiente Santa Fe en Perú por Copa Sudamericana?

Independiente Santa Fe visitó una sola vez Perú para jugar la Copa Sudamericana. Esto ocurrió en el año 2011, cuando disputó la primera ronda del torneo continental ante la Universidad César Vallejo. En el partido de ida, jugado en Trujillo, el encuentro culminó 1-1. Apenas a los tres minutos, Mario Leguizamón abrió el marcador para los locales. Con el 1-0, culminó la primera etapa. Pero, ni bien arrancó el segundo tiempo, Óscar Rodas empató el encuentro.

En el encuentro de vuelta, Independiente Santa Fe no tuvo problemas y derrotó 2-0 a César Vallejo. Los goles lo hicieron Sergio Galván Rey (54') y Óscar Rodas (72').

