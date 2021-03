Jorge Murrugarra firmó por una temporada y media con Universitario | Fuente: Universitario | Fotógrafo: Roger Campos

Universitario de Deportes sufrió su primera derrota en la Liga 1 Betsson a manos de Cantolao, rival que neutralizó la propuesta crema, se impuso en ambas áreas y fue muy efectivo ante los errores cremas.

El 3-1 del ‘Delfín’ dejó un evidente fastidio en los merengues, que en el comienzo de temporada sigue sin ganar. Pero el resultado no fue el único malestar que dejó el cotejo en Villa El Salvador, ya que este sábado se confirmó una baja: Jorge Murrugarra.

El mediocampista, fichaje para este 2021, ingresó en el segundo tiempo ante Cantolao. Cuando Universitario buscaba el descuento, disputó un balón con Cristian Sánchez, que fue ganado por el chalaco. Antes del contacto, a Murrugarra se le trabó el pie izquierdo con el césped, provocándole un fuerte dolor que le impidió continuar en el resto de la contienda.

El reporte médico de la ‘U’ precisó que presenta un esguince en el tobillo izquierdo, calculándose su baja por aproximadamente 10 días.

Ya los cremas llegaron con bajas al partido ante Cantolao, con Iván Santillán por lesión y temas médicos otros habituales titulares. Su próximo partido es ante UTC, donde es incógnita las ausencias que tendrán.

COMIZZO MOLESTO

El entrenador de Universitario, Ángel Comizzo, terminó molesto tras el partido por el estilo de juego que le planteó Cantolao, aduciendo que se excedieron en las infracciones.

"Parecía partido de catch. El mensaje que da no es bueno. Si ese mensaje lo da Jorge Espejo (DT de Cantolao) desde su banda, estamos complicados. No todo el partido vas a cortar y golpear, y mis jugadores saben que me enojo. Intentemos a enseñarle a los jóvenes un fútbol distinto. No lo veo a River Plate jugando de esta manera", dijo en ‘Gol Perú’

Jorge Murrugarra se lesionó en el partido ante Cantolao | Fuente: GOL Perú





