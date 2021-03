Ángel Comizzo no llega al triunfo con Universitario este año 2021. | Fuente: Prensa Liga 1

Ángel Comizzo dirige su tercera etapa en Universitario de Deportes y no ha tenido un buen inicio en lo que va de la Liga 1 Betsson. Y es que el elenco crema empató con Melgar hace una semana y este viernes cayó 3-1 ante Cantolao por la segunda jornada de la primera división nacional.

Tras el cotejo, Ángel Comizzo habló con GolPerú y además de comentar el desempeño de Universitario de Deportes, también tuvo duras palabras para Cantolao. Según el entrenador merengue, el 'Delfín' abusó del juego fuerte y se dedicó a cometerle faltas a sus jugadores.

"Parecía partido de catch. El mensaje que da no es bueno. Si ese mensaje lo da Jorge Espejo (DT de Cantolao) desde su banda, estamos complicados. No todo el partido vas a cortar y golpear, y mis jugadores saben que me enojo. Intentemos a enseñarle a los jóvenes un fútbol distinto. No lo veo a River Plate jugando de esta manera", comentó Ángel Comizzo, técnico de Universitario de Deportes.

Ángel Comizzo espera que Universitario de Deportes se recupere

Ángel Comizzo ha ganado un título como DT de Universitario. | Fuente: Prensa Liga 1

Además, el también excampeón en la tienda crema en 2013 cuestionó que el árbitro del cotejo no haya tenido mano dura con los jugadores rivales.

"La cantidad de faltas de ellos fue increíble. El árbitro es sordo o no escucha. Es difícil jugar así. Cuestiono el mensaje: si les dicen corta, has falta, es imposible jugar al fútbol. Esto se trata de jugar", añadió.

Ahora, a Universitario de Deportes tan solo le queda trabajar para lavarse la cara de esta dura caída frente a Cantolao. Este 3 de abril, se medirá ante UTC de Cajamarca.

