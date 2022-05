José Carvallo: "Esperemos que Jorge Araujo se pueda quedar en Universitario" | Fuente: Liga 1

Este jueves José Carvallo, arquero de Universitario de Deportes, conversó con la prensa y se refirió a la actualidad del equipo 'crema' y la posibilidad de que Jorge Araujo deje de ser entrenador interino del club y pase a estar al mando del equipo permanentemente.

"Jorge Araujo ha sido tricampeón aquí, tiene una gran historia aquí. Se ha adaptado muy bien y nosotros con él. Esperemos que Jorge Araujo se pueda quedar en Universitario", sostuvo Carvallo en conferencia de prensa.

Asimismo, el arquero de la Selección Peruana agregó: "Debíamos cambiar el tema anímico para afrontar la siguiente final ante Boys y desde entonces trabajamos para revertir la mala racha y paso a paso se está logrando. Sabíamos que veníamos en la pelea. Teníamos que engancharnos con un par de partidos y así fue, no ha sido fácil. La clave estaba en mejorar lo anímico para no caernos".

Sobre lo que se le viene al conjunto merengue, Carvallo indicó: "No creo que el descanso nos pase factura. Lamentablemente, ya no depende de nosotros, pues nosotros tenemos 5 partidos, hay rivales que tiene 7. No tenemos margen de error, si queremos campeonar, debemos ganar todos los partidos, pero el grupo sabe que vamos a ir paso a paso”.