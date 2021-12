Juan Vargas en Universitario. | Fuente: Instagram - Universitario

No olvida al equipo de sus amores. Juan Vargas dio a conocer en una entrevista que se encuentra entrenando para retirarse del fútbol por la "puerta grande". Admitió que fue un gran error volver a Universitario de Deportes con un evidente sobrepeso.



"Yo llegué y me fui en un mal momento de la ‘U’, que no pagaba. Y llegué en mal momento de la ‘U’. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Trate de hacerlo, pero no sé qué pasó", declaró a Luis Guadalupe en Trome.

Vargas jugó su último partido con Universitario el 29 de setiembre del 2018 en la derrota 4-2 ante Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Camaná, pero mantiene su sueño de retirarse con la camiseta crema.



"No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía, es una decisión de la gente que está manejando el club. Me encantaría poder retirarme de la mejor manera. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande", agregó.

"Me han llamado de clubes de provincias. Llegué en un momento en que el fútbol no era mi prioridad, pero sí, mi prioridad era la ‘U’. Estoy muy agradecido a la ‘U’. Yo voy a estar a disposición. Trabajo callado, estoy entrenando en dos turnos", culminó el exjugador de Fiorentina y Betis.

el dato: RPP noticias pudo conocer desde la interna de universitario que "no era viable" la vuelta de juan vargas.





NUESTROS PODCASTS

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.