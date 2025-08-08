Últimas Noticias
Por encima de todos: Universitario es el club que más hinchas albergó de local en el Torneo Apertura 2025

Universitario lidera a Tabla del Hincha del Torneo Apertura.
Universitario lidera a Tabla del Hincha del Torneo Apertura. | Fuente: X | Fotógrafo: @Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario lidera la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025, superando en más de 140 000 espectadores al segundo lugar.

Universitario lidera en todos los frentes. La Liga1 Te Apuesto 2025 dio a conocer la Tabla del Hincha del Torneo Apertura, donde el cuadro crema se ubica en el primer lugar, muy por encima de Alianza Lima, su más cercano perseguidor.

A través de sus redes sociales, la entidad informó que el equipo dirigido por Jorge Fossati albergó —como local— 346 705 hinchas, superando en más de 140 000 a Alianza Lima (205 534 espectadores) y en alrededor 250 000 a FBC Melgar, que se encuentra en el tercer lugar de la tabla.

El top siete lo completan Sport Boys, con 84 482 hinchas; Sporting Cristal, con 60 282 espectadores; Cienciano, con 54 233 hinchas; y Deportivo Garcilaso, con 52 384 espectadores.

Equipos que más hinchas llevaron en el Torneo Apertura

  1. Universitario -> 346 705
  2. Alianza Lima -> 205 534
  3. FBC Melgar -> 90 693
  4. Sport Boys -> 84 492
  5. Sporting Cristal -> 60 292
  6. Cienciano -> 54 233
  7. Deportivo Garcilaso -> 52 384
  8. Alianza Universidad -> 41 879
  9. Deportivo Binacional -> 37 401
  10. Juan Pablo II -> 27 747
  11. ADT -> 21 020
  12. Alianza Atlético -> 20 317
  13. Atlético Grau -> 19 887
  14. Los Chankas -> 14 627
  15. Cusco FC -> 14 056
  16. Sport Huancayo -> 12 874
  17. Ayacucho FC -> 11 557
  18. Comerciantes Unidos -> 10 447
  19. UTC - 2253

Universitario de Deportes Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

