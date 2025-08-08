Por encima de todos: Universitario es el club que más hinchas albergó de local en el Torneo Apertura 2025

Universitario lidera la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025, superando en más de 140 000 espectadores al segundo lugar.
Universitario lidera en todos los frentes. La Liga1 Te Apuesto 2025 dio a conocer la Tabla del Hincha del Torneo Apertura, donde el cuadro crema se ubica en el primer lugar, muy por encima de Alianza Lima, su más cercano perseguidor.
A través de sus redes sociales, la entidad informó que el equipo dirigido por Jorge Fossati albergó —como local— 346 705 hinchas, superando en más de 140 000 a Alianza Lima (205 534 espectadores) y en alrededor 250 000 a FBC Melgar, que se encuentra en el tercer lugar de la tabla.
El top siete lo completan Sport Boys, con 84 482 hinchas; Sporting Cristal, con 60 282 espectadores; Cienciano, con 54 233 hinchas; y Deportivo Garcilaso, con 52 384 espectadores.
Equipos que más hinchas llevaron en el Torneo Apertura
- Universitario -> 346 705
- Alianza Lima -> 205 534
- FBC Melgar -> 90 693
- Sport Boys -> 84 492
- Sporting Cristal -> 60 292
- Cienciano -> 54 233
- Deportivo Garcilaso -> 52 384
- Alianza Universidad -> 41 879
- Deportivo Binacional -> 37 401
- Juan Pablo II -> 27 747
- ADT -> 21 020
- Alianza Atlético -> 20 317
- Atlético Grau -> 19 887
- Los Chankas -> 14 627
- Cusco FC -> 14 056
- Sport Huancayo -> 12 874
- Ayacucho FC -> 11 557
- Comerciantes Unidos -> 10 447
- UTC - 2253