Por encima de todos: Universitario es el club que más hinchas albergó de local en el Torneo Apertura 2025

Universitario lidera en todos los frentes. La Liga1 Te Apuesto 2025 dio a conocer la Tabla del Hincha del Torneo Apertura, donde el cuadro crema se ubica en el primer lugar, muy por encima de Alianza Lima, su más cercano perseguidor.

A través de sus redes sociales, la entidad informó que el equipo dirigido por Jorge Fossati albergó —como local— 346 705 hinchas, superando en más de 140 000 a Alianza Lima (205 534 espectadores) y en alrededor 250 000 a FBC Melgar, que se encuentra en el tercer lugar de la tabla.

El top siete lo completan Sport Boys, con 84 482 hinchas; Sporting Cristal, con 60 282 espectadores; Cienciano, con 54 233 hinchas; y Deportivo Garcilaso, con 52 384 espectadores.

Equipos que más hinchas llevaron en el Torneo Apertura