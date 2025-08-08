Presidente de la Conar dice que tienen "indicios" de responsable de hackeo de cuenta [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves por la noche se reportó el hackeo de la cuenta de Instagram de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) luego de que se subiera un video en donde se denunció supuestas irregularidades en la institución.

Ante ello, el presidente de la Conar, Víctor Hugo Carrillo, conversó con RPP y dio cuenta de algunos detalles al respecto. El hecho se encuentra en investigación y -de momento- no hay responsables.

"Lamentablemente no hemos dado con la persona que generó todo esto, pero sí tenemos indicios. Por razones de no tener las pruebas, no podemos denunciar. Aunque tenemos unas pistas porque esta cuenta fue creada por personas que estuvieron en comisiones anteriores. Al irse, entregaron las contraseñas, se cambiaron, pero lograron hackear", le dijo Carrillo a 'Fútbol como cancha'.

La palabra de Víctor Hugo Carrillo en Fútbol como cancha. | Fuente: RPP

Polémica por el video en el Instagram de la Conar

Luego, al también exárbitro en la Liga1 se le consultó sobre si las afirmaciones que se dan en el video son ciertas.

"De lo que se dice no es cierto: de lo poco que pude ver del video (...), lo primero que se quiso hacer fue bloquear. Lo que podría decir es que hay malestar por el sistema, las deudas que se tienen. Es un tema que no es de ahora e incluso desde que yo era referí activo", indicó.

Más adelante, Víctor Hugo Carrillo rechazó que se hayan dado presiones de parte del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

"Rechazo esa afirmación. No existe y en la institución no hay. Estoy al frente desde el 2023 por la implementación del VAR y trabajo con todas las personas con libertad. No hubo injerencias y menos del presidente. Más bien, todo lo contrario", agregó.

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Ciudad de las Américas

ADT vs. Sport Huancayo

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Universitario vs. Sport Boys

Hora: 6:30 p.m

Estadio: Monumental





Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs. Melgar

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs. Atlético Grau

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Juan Pablo II vs. Binacional

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: C.D. Juan Pablo II

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs. UTC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansa: Cusco FC

