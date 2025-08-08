Presidente de la Conar dice que tienen "indicios" de responsable de hackeo de cuenta [VIDEO]

Víctor Hugo Carrillo se pronunció por el video difundido en la cuenta de Instagram de la Comisión Nacional de Árbitros.
El último jueves por la noche se reportó el hackeo de la cuenta de Instagram de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) luego de que se subiera un video en donde se denunció supuestas irregularidades en la institución.
Ante ello, el presidente de la Conar, Víctor Hugo Carrillo, conversó con RPP y dio cuenta de algunos detalles al respecto. El hecho se encuentra en investigación y -de momento- no hay responsables.
"Lamentablemente no hemos dado con la persona que generó todo esto, pero sí tenemos indicios. Por razones de no tener las pruebas, no podemos denunciar. Aunque tenemos unas pistas porque esta cuenta fue creada por personas que estuvieron en comisiones anteriores. Al irse, entregaron las contraseñas, se cambiaron, pero lograron hackear", le dijo Carrillo a 'Fútbol como cancha'.
Polémica por el video en el Instagram de la Conar
Luego, al también exárbitro en la Liga1 se le consultó sobre si las afirmaciones que se dan en el video son ciertas.
"De lo que se dice no es cierto: de lo poco que pude ver del video (...), lo primero que se quiso hacer fue bloquear. Lo que podría decir es que hay malestar por el sistema, las deudas que se tienen. Es un tema que no es de ahora e incluso desde que yo era referí activo", indicó.
Más adelante, Víctor Hugo Carrillo rechazó que se hayan dado presiones de parte del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.
"Rechazo esa afirmación. No existe y en la institución no hay. Estoy al frente desde el 2023 por la implementación del VAR y trabajo con todas las personas con libertad. No hubo injerencias y menos del presidente. Más bien, todo lo contrario", agregó.
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura
Viernes 8 de agosto
Comerciantes Unidos vs Cienciano
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
Sábado 9 de agosto
Ayacucho FC vs. Alianza Lima
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Ciudad de las Américas
ADT vs. Sport Huancayo
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Unión Tarma
Universitario vs. Sport Boys
- Hora: 6:30 p.m
- Estadio: Monumental
Domingo 10 de agosto
Sporting Cristal vs. Melgar
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Los Chankas vs. Atlético Grau
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Juan Pablo II vs. Binacional
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Lunes 11 de agosto
Alianza Atlético vs. UTC
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Descansa: Cusco FC
