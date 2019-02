Universitario de Deportes: los 16 jugadores del primer equipo que suman en la Bolsa de Minutos

Para enfrentar a Unión Comercio, Nicolás Córdova decidió sentar a Enmanuel Páucar. Y no porque su nivel no lo convenza, sino porque está obligado a sumar 4 mil minutos a la Bolsa en el año, y Jesús Barco, categoría 97, cumple con el requisito.

"Por reglamento, tenemos que cumplir con 2,500 minutos de jugadores del año 97 (en adelante) y 1,500 del año 99 (en adelante) en 34 partidos. Si haces la división, son 44 minutos de 99 y 73 de 97. Por lo tanto, en general vamos a tener que poner a un jugador Sub 20", dijo el entrenador de Universitario de Deportes.

El DT también explicó por qué fue Barco y no otro jugador. "José Parodi juega en la misma función. Brayan Velarde llega de un Sub 20 y no hizo pretemporada, aún no está apto para poder jugar. . Cabanillas, no había llegado el tránsfer. Osorio es 98. De la Cruz, si bien ha mejorado bastante, aún no está al 100%. Quien hoy creemos que está en mejores condiciones para jugar es Jesús Barco", agregó.

Si bien, como mencionó, su primera opción es el volante de marca, Universitario de Deportes tiene, en total, 16 jugadores que aportan a la Bolsa. Aquí te los presentamos a todos.