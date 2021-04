Sonia Alva llegó a la 'U' en agosto de 2020. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Luis Alejandro Sierralta Piñeiro es el nombre completo del gerente general y representante legal en Indecopi de Alta Sierra Asesores y Consultores SAC, la empresa que, al día de hoy, según fuentes de RPP Noticias, tiene más chances de reemplazar a Alva Legal en la administración de Universitario de Deportes.

El pasado 20 de marzo, Sonia Alva presentó formalmente su carta de renuncia al cargo de administradora del club crema. Ahora, el máximo acreedor, Gremco, maneja a Alta Sierra y Consultores SAC como posible reemplazante.

La empresa de Luis Sierralta tiene actualmente a su cargo la liquidación de la empresa metalúrgica Doe Run, entre otras. Fue establecida en octubre de 1993 y su objeto social está relacionado con actividades de asesoramiento empresarial y materia de gestión.

Aún no se ha convocado a Junta de Acreedores. Sin embargo, según supo RPP, dicha acción se llevaría a cabo recién en mayo.

Plano deportivo

Quedan solo ocho días para el debut de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, donde le corresponde medirse en condición de local al vigente campeón Palmeiras.

No obstante, las medidas del gobierno ante la pandemia impiden los vuelos provenientes de Brasil, con lo que se dificulta ejercer su condicición de local en el Estadio Monumental. De momento, los cuatro clubes que participan en torneos internacionales, entre ellos la ‘U’, enviaron una carta a la FPF para obtener el respaldo del Estado.

“Hemos insistido con la FPF para hacer el trámite con IPD para jugar aquí ante equipos brasileros. Sabemos que hay apoyo de parte del IPD en gestión, pero el tiempo apremia de parte de Conmebol. El plazo es hasta hoy para confirmar la sede", explicó el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, en ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

"Estamos avanzando en el plan B en caso no nos den la autorización. Se ha pedido una prórroga hasta mañana en la mañana. Nuestro plan B, en caso no nos den la autorización de jugar aquí, es ir a Argentina a jugar el partido ante Palmeiras y esperar ahí el siguiente (ante Defensa y Justicia) para no movilizarnos", precisó Gonzales.

