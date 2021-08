Luis Valverde ya no es jugador de Universitario. | Fuente: universita

Universitario de Deportes decidió no contar más con Luis Valverde, defensa del primer equipo que fue formado en las divisiones menores del club. RPP Noticias conoció que, según la institución crema, el jugador reincidió en actos de indisciplina, por lo que optó por cortar el vínculo.

Ya la semana pasada, el club había enviado una carta de pre despido como parte del proceso formal. Valverde, de 21 años, envió su descargo por medio de una carta notarial, asegurando que la denuncia no iba acorde a los hechos acontecidos. Sin embargo, no hubo marcha atrás y, este viernes, él jugador recibió la carta de despido luego de que se le prohibiera el ingreso a Campo Mar para entrenar.

En redes sociales, el central y lateral izquierdo manifestó no solo su cariño y agradecimiento por los 10 años que permaneció en Universitario de Deportes, sino además emitió una fuerte crítica contra los directivos.

"Hoy es un día muy triste para mi familia y para mí. Después de 10 años en Universitario, me ha llegado una carta de despido exagerada y llena de inexactitudes. Sé que no eres tú, club de mis amores, sino las personas que hoy conducen tu destino. Ellos pasarán y tú seguirás siendo el club más grande del Perú", arranca el texto del jugador.

"Me voy con la conciencia tranquila y la cabeza en alto porque siempre te defendí con garra y pundonor, vistiendo tus colores siempre con orgullo. No me importó crecer alejado de mi familia con tal de estar a tu lado y defender los colores, vivir 7 años y medio en mi CASA Lolo Fernández. Hasta pronto, Universitario. En breve nos volveremos a encontrar. Y dale U", es la forma en la que culmina el mensaje.





El mercado de pases de la Liga1 Betsson está cerrado, por lo que Luis Valverde tendrá que esperar al próximo año para cambiar de equipo. El libro de pases de la Liga2 sí está abierto, pero solo hasta el sábado 7 de agosto, por lo que el tiempo está en contra y es muy probable que tenga que esperar al próximo año para vestir una nueva camiseta.

Luis Valverde, quien tenía contrato hasta fines de 2023, subió al primer equipo en 2019, pero debutó con Universitario de Deportes un año después. Sumó en total 22 partidos oficiales con el club, entre Liga1 y Copa Libertadores.

