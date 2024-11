¡Adiós al Faraón! Marco Saravia dejará Universitario para jugar en Cusco FC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Baja en el bicampeón. RPP pudo conocer que Marco Saravia no seguirá en Universitario de Deportes para la próxima temporada.

De acuerdo con la información recopilada, el defensor nacional irá a préstamo a Cusco FC, equipo que disputará la Copa Sudamericana en el 2025.

El popular Faraón llegó al cuadro crema en la temporada 2023, proveniente de Deportivo Municipal. En su primer año, disputó 24 encuentros y anotó un gol. Y en el segundo no tuvo la misma cantidad de minutos, jugando apenas cuatro cotejos.

Como se recuerda, a mitad de temporada recibió una oferta del Universitario de Ambato de Ecuador, pero la institución desecho la oferta.

Marco Saravia tiene contrato con Universitario de Deportes hasta finales de 2025, por lo que al terminar su préstamo quedaría libre.

Las bajas y altas en Universitario

El cuadro crema se prepara para la siguiente temporada. Una de las primeras bajas en confirmarse fue la del ecuatoriano Segundo Portocarrero, quien acabó su préstamo con Universitario y volverá a su club de origen.

La segunda baja, aunque faltarían detalles, es Nelson Cabanillas. RPP pudo conocer que el lateral izquierdo ya tiene un acuerdo de palabra con Melgar. A pesar de ello, el jugador aún no confirma su llegada.

“Sí, claro. Obviamente hay conversaciones, pero todavía no he cerrado las puertas a nada. Siempre dije que soy hincha de Universitario. Voy a esperar hasta el final y a ver qué viene”, comentó en Medio informal. “Aún no se sabe, pero ya habrá noticias. Atentos a mis redes”, finalizó.

Pero, no todas son salidas. El equipo bicampeón ya habría cerrado a dos jugadores importantes: Paolo Reyna y César Inga, y estaría en conversación con Jairo Vélez. De esta manera, la 'U' buscaría formar un equipo competitivo para la siguiente temporada.