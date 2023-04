Martín Pérez Guedes sobre el técnico Jorge Fossati: "Convenció al equipo que todos los partidos son una final" | Fuente: @Universitario | Fotógrafo: @Universitario

Martín Pérez Guedes es uno de los futbolistas que mejor rendimiento está teniendo en Universitario de Deportes. De hecho, es una pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati. Para el jugador argentino de 31 años, la presencia del técnico uruguayo les ha cambiado de mentalidad.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias, Pérez Guedes indicó que el estratega les ha inculcado la idea que todos los partidos son una final, y que el encuentro con Sport Boys no serán la excepción.

"El profe, desde el primer día que llegó, le entró mucho al jugador. Convenció al equipo que todos los partidos son una final, y creo que venimos jugando los partidos así, toque con quien nos toque jugar (...) Sabemos que con Sport Boys será el partido más importante de año, y hay que tomarlo de esa manera. Es bueno para nosotros jugar en nuestra cancha, pero todos los partidos son diferentes, duros y complicado. Creo que será un partido disputado. Ellos vienen con la necesidad de ganar y nosotros también para seguir peleando el trono", indicó en un primer momento el volante.

El partido con Sporting Cristal

En otro momento de la entrevista, Martín Pérez Guedes se mostró contento con su gol ante Sporting Cristal. Además, aseguró que el equipo extraña a Piero Quispe, pero Universitario tiene un plantel amplio y de jerarquía para sacar adelante los encuentros.



"El algo que el 'profe' siempre me pide y a mí me gusta llegar. No se me ha venido dando y por suerte ayer pudo ser importante para irnos al descanso con el 1-0 (...) A Piero (Quispe) siempre se le extraña, porque es un jugador muy desequilibrante. Ayer lo tocó jugar a (Horacio) Calcaterra. Sabemos de su jerarquía y su tranquilidad para jugar. Fue importante porque metió la asistencia para mi gol", afirmó.





