Alzaron el teléfono: Millonarios de Colombia interesado en Rodrigo Ureña

Rodrigo Ureña se ha convertido en una de las principales piezas de Universitario de Deportes. De hecho, debe estar entre los tres mejores jugadores del tricampeonato crema.

Debido a esto, el jugador chileno estuvo muy cerca de migrar al fútbol argentino -es más, llegó a viajar- y tuvo al oportunidad de debutar internacionalmente con su selección.

Por ello, no sorprende que otros equipos del exterior hayan puesto la mira en el volante central. RPP pudo conocer que Millonarios ha preguntado por él. No ha presentado una propuesta formal para hacerse con sus servicios, pero ya existió un primer sondeo.

¿Cuál es la postura de Universitario? Por ahora, no existe una decisión tomada porque no hay una propuesta formal, pero lo que sí tienen claro es que Rodrigo Ureña no sería cedido a préstamo.

Franco Velazco aseguró continuidad de Rodrigo Ureña

Previo al interés de Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña, Franco Velazco, administrador de Universitario, indicó que el jugador chileno le mostró su deseo de continuar en el club.

“Nos ha manifestado la intención de continuar en el plantel. Es un profesional a carta cabal y sabemos que cumplirá con su contrato", dijo al inicio en entrevista con los medios.

"Las conversaciones que podamos tener con cualquier jugador son de carácter interno, pero él seguirá”, finalizó.