El Universitario vs. Alianza no será en el Monumental: se definió sede para la revancha en vuelta de Liga Femenina

Hay revancha. Este sábado, Universitario recibirá a Alianza Lima en lo que será el partido de vuelta por la gran final de la Liga Femenina 2025.

La ida quedó 3-1 a favor de Alianza Lima en Matute, por lo que en Universitario de Deportes están en la obligación de ganar por lo menos con dos goles de diferencia para forzar los penales. Si vence por un marcador menor, las íntimas serán otra vez las campeones del fútbol femenino peruano de primera división.

Campo Mar U está descartado para ser la sede de la vuelta, para Universitario como local, por incidentes en lo que había sido el último Clásico del Clausura. Por lo mismo es que las 'Leonas' dieron cuenta del recinto para la vuelta.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦



⚽ 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘷𝘴. 𝘈𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘓𝘪𝘮𝘢



🏆 𝘓𝘪𝘨𝘢 𝘍𝘦𝘮𝘦𝘯𝘪𝘯𝘢 - 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘝𝘶𝘦𝘭𝘵𝘢



📅 𝘚𝘢́𝘣𝘢𝘥𝘰 13 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦



⏱️ 3:00 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘝𝘐𝘋𝘜#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/3SZEEDrCYC — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) December 10, 2025

"Próximo partido de las Leonas. Universitario vs. Alianza Lima. Sábado 13 de diciembre 3:00 p.m. VIDU", es lo que mencionan por medio de sus redes sociales.

Esta previsto que este cotejo no tenga la presencia de público, más allá de la presencia de las delegaciones de ambos conjuntos.

En lo que fue la ida en el Alejandro Villanueva de La Victoria, Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina, a los 16, 29 y 89 minutos respectivamente, se encargaron de anotar a favor de Alianza. Por su parte, la colombiana Catalina Usme, con un tiro de penal en el 48', puso el descuento para las 'Leonas' en Universitario.

Universitario vs Alianza Lima: posibles alineaciones en VIDU

Universitario: Bórquez; Espino, Herrera, Castañeda, S. Flores; Arévalo, Usme, Cisneros, Novoa; Campoverde y Páez.

Alianza Lima: Sánchez; Cagnina, Molina, Reyes, Azabache; Flores, Marques, Oliveira; Porras, Padilla y Dorador.