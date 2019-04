Nicolás Córdova viene de ganar su primer clásico con Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Universitario

Nicolás Córdova no quedó del todo conforme luego del triunfo contra Alianza Lima. Más allá de haber sido expulsado, al estratega de Universitario de Deportes le lanzaron una serie de objetos a lo largo del encuentro y es por eso que tiene una enorme molestia. Incluso, en conferencia de prensa, mencionó que si se trataba de otro cotejo este habría sido suspendido sin ningún problema.

"Habían 30 mil hinchas de Alianza Lima y no puedo juzgar a todos ellos por un par de botellas. Es gente que no entiende que esto es un deporte. Se me criticó por cruzar a la cancha cuando el árbitro me sugirió que vaya por el costado, pero no sé que hubiera pasado si lo hacía. Independientemente de la expulsión, creo que al final es un tema personal con la gente que lanzó las botellas y monedas. En condiciones normales, el clásico se debería haber suspendido", dijo.

Asimismo, Nicolás Córdova se refirió al duelo que tendrán contra Sport Boys este fin de semana y señaló que deberán levantar la tensión esta semana pensando en esa contienda pese al triunfo frente a Alianza Lima.

"Cuando se gana un clásico tan disputado y reñido de visita, donde se había generado tanta expectativa, se tiene una semana tranquila. No obstante, tenemos que transformarla en una no tan tranquila y levantar la tensión para el partido del domingo. Será un duelo diferente, pero no menos difícil. Sport Boys tuvo un inicio de campeonato muy complicado pero tiene una idea de juego muy interesante", concluyó Nicolás Córdova.