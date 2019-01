Nicolás Córdova llegó a la dirección técnica de Universitario tras la salida de Roberto Chale. | Fuente: Composición RPP

Todavía no hay ningún clásico cerca pero las cosas entre Universitario de Deportes y Alianza Lima ya se calientan. En este caso no entre dos futbolistas de ambas escuadras, sino entre Nicolás Córdova, director técnico del conjunto crema, y Gustavo Zevallos, gerente deportivo de la entidad blanquiazul.

En la parte final de su primera conferencia del año, Nicolás Córdova habló sobre unos comentarios desafortunados hechos por Gustavo Zevallos, quien acusó al estratega chileno de haber impedido que Alejandro Hohberg renueve con Alianza Lima por ser representados por el mismo grupo (Twenty Two).

"El otro día escuche a Gustavo Zevallos decir que Alejandro Hohberg había venido porque yo era de Twenty Two, pero no lo oí decir que a Aldair Salazar se lo llevaron a Alianza Lima en vez de traerlo acá siendo también de Twenty Two. Quería que también dijera eso porque fue muy oportunista de su parte hablar de mí sin saber cómo pasó todo", dijo Nicolás Córdova.

Incluso, para reforzar la credibilidad en lo que dice, el estratega chileno señaló que solo buscó contratar a Hohberg cuando se confirmó el préstamo de Alexi Gómez a Gimnasia y dio a conocer que tuvo una charla con él previo a su incorporación.

"A Hohberg solo trajimos en el momento en el que Alexi Gómez se fue y bajó ningún punto de vista coordinamos para que no firme con Alianza Lima; incluso, el 5 de enero hablé con él y no tenía ninguna oferta. Otro jugador que veníamos siguiendo era José Manzaneda, que se fue a Alianza y también es de Twenty Two", sentenció Nicolás Córdova.