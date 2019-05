Pedro Troglio tuvo su última experiencia como entrenador en Gimnasia y Esgrima La Plata. | Fuente: Prensa Universitario

Pedro Troglio no le cierra las puertas a Universitario de Deportes. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el estratega argentino manifestó que le gustaría volver al banquillo técnico crema por el hecho que fue la institución que le abrió las puertas en el Perú. Asimismo, admitió que le hubiera gustado quedarse mucho más tiempo dirigiendo en la Liga 1 Movistar.

"Siempre dije que Perú era un país para quedarme cinco años a dirigir. Sin embargo, pasaron cosas como el descuento de puntos y la inhabilitación para contratar. Además, al año siguiente se fueron todos y algunos de los pocos jugadores que teníamos se iban a la selección. (...) Siempre veo la posibilidad de volver a Perú, lógicamente me gustaría regresar a Universitario de Deportes porque es el club que me abrió las puertas y ahí tengo una cuenta pendiente", dijo.

Por otro lado, Pedro Troglio habló sobre los dos meses y medio que ya lleva sin dirigir tras su salida de Gimnasia y Esgrima La Plata. El entrenador de 53 años señaló que, más allá de haber estado disfrutando con su familia durante este tiempo, extraña el día a día que vivía cuando trabajaba como director técnico.

"He disfrutado mi descanso, pero uno ya empieza a tener la necesidad de volver al ruedo. Llevaba quince años dirigiendo sin parar, nunca antes había tenido una para como la de ahora. Me cuesta porque ya me acostumbré al día a día y todavía soy muy joven como para estar parado. Es todo lindo y sin presiones, pues disfruto con mi familia. Sin embargo, prefiero lo otro, que es vivir el día a día como entrenador", concluyó Pedro Troglio.