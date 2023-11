¿Piero Quispe recibió una oferta del extranjero? Esta es la respuesta de Universitario

Piero Quispe fue clave en la conquista de Universitario de Deportes. El volante de 22 años asumió el rol protagónico de mover los hilos de su club, que finalmente consiguió la ansiada estrella 27 de su historia.

Sus buenas actuaciones no pasan por alto y este 2023 se informó en su momento que Quispe figuraba en los planes de clubes del extranjero. Aunque hoy en día el administrador del club crema, Jean Ferrari, aseguró que todavía no se ha recibido una oferta formal.

“No ha llegado ninguna oferta por Piero Quispe. Yo no puedo entrar a especular cuando no hay nada concreto”, señaló Ferrari que aguarda la consolidación del también jugador de la Selección Peruana.

“Como todo futbolista, tiene sus procesos. Yo soy de la idea de conciliación. Irte sin ser consolidado a ligas élite es mucho más complejo y estás propenso a que te regresen. Piero Quispe es un jugador que está en selección, tiene torneos internacionales y es campeón. Yo creo que ahora tiene que venir la consolidación y así demostrar su talento en el fútbol élite”, aseveró a Depor.

Universitario estaba "quebrada"

Jean Ferrari también destacó que Universitario la pasó mal en los últimos años, ya que cuando él asumir su cargo el club se encontraba "quebrada y en crisis". Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados gracias al trabajo de todos los miembros e incluso de exentrenadores como Gregorio Pérez, Álvaro Gutierrez y Carlos Compagnucci.

"Me gustaría mencionar a todos los entrenadores. Yo tomé una institución quebrada y con crisis. Me parece injusto no mencionar a personas que han contribuido a que este proceso sea exitoso. Empezamos esto con Gregorio Pérez, le pasó su tema de salud y trajimo a Álvaro Gutierrez, quien dio algunas enseñanzas que fueron productivas en su momento y que luego no se pudieron concretar. También estuvo Carlos Compagnucci, con quien se pudo consolidar una idea. Luego, al traer a Jorge (Fossati), terminamos de cerrar este proceso con la obtención de la 27, que es un logro de la gestión. Ha sido un trabajo muy fuerte el del equipo porque todos los sectores funcionaron y bastante bien”, culminó.

Jugadores de Universitario que acaban contrato a fines del 2023:

José Carvallo

Marco Saravia

Matías Di Benedetto

Luis Urruti

Emanuel Herrera

Martín Pérez Guedes

José Rivera

Andy Polo

