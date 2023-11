El factor Jorge Fossati y su impacto en Universitario de Deportes para el título en Liga 1 2023

A diferencia de Alianza Lima, Universitario sí hizo la diferencia en el banquillo. Si el cuadro blanquiazul decidió en julio pasado la salida de Guillermo Salas, que contaba con más números azules que rojos, la 'U' priorizó la búsqueda de un entrenador de garantía y de amplia experiencia tras el mal arranque de año con Carlos Compagnucci. En ese contexto, desde las altas esferas del Monumental de Ate se apostó por el uruguayo Jorge Fossati, quien contaba con un gran cartel tras haber dirigido en un sinnúmero de equipos y en las selecciones de Uruguay y Qatar.

Fossati llegó al Perú en marzo blindado entre los suyos, con un comando técnico al que conoce desde más de una década. Y en Universitario celebraron este hecho que finalmente fue un punto de quiebre a lo largo de la campaña. Y es que su filosofía de juego fue recibido en forma positiva por los jugadores cremas, que se acoplaron al innovador sistema de juego.

Fossati plasmó un esquema 3-5-2 en tiempo récord y los resultados positivos no tardaron en llegar. Los jugadores se convencieron del DT de 70 años que llevó a la 'U' a alcanzar un gran registro. Se sumó 10 triunfos y dos empates, tanto en la Copa Sudamericana y la Liga 1. Y si bien no se logró ganar el Torneo Apertura, el equipo crema consolidó un plantel que ya pintaba para grandes cosas.

Títulos de Jorge Fossati:

Al Saad (Qatar) 6 títulos

LDU de Quito (Ecuador) 3 títulos

Peñarol (Uruguay) 1 título

Cerro Porteño (Paraguay) 1 título

Universitario de Deportes (Perú) 1 título

La confianza que plasmó Jorge Fossati

"Desde el primer momento que llegó me dio la confianza y a todo el grupo", fue el comentario de un emocionado Piero Quispe que llenó de elogios a Fossati, que se ganó la confianza del volante de 22 años que retribuyó el respaldo en la cancha hasta ser considerado como uno de los mejores futbolistas de la Liga 1.

Edison Flores también integra la lista de jugadores que creyeron siempre en el proceso de Fossati, quien no adelantó el ingreso del 'Orejas' como titular. El profesor siempre esperó el momento para que tome forma. Y a las claras la apuesta dio sus frutos, ya que en la recta final el jugador de la Selección Peruana elevó su rendimiento hasta marcar goles claves.

Fossati ha logrado hazañas en su carrera como entrenador y Universitario fue una meta trazada que cumplió con creces.

“Se mantuvo una regularidad todo el año y gracias a Dios se hizo lo más difícil, que es mantenerla en las finales, contra un rival que no me cansó de decirlo: es un gran rival, es uno de los grandes del fútbol peruano. Y como dije hace diez días, el éxito ya lo habíamos conseguido, nosotros y ellos. Hoy fue un paso más, fue la gloria y nos tocó a nosotros pero eso no disminuye la grandeza y lo bien que hizo nuestro rival todo el año", señaló en medio de la oscuridad por el apagón que sucedió en Matute tras el pitazo final del árbitro de Edwin Ordóñez.

Ya en las finales, Universitario fue largamente superior a Alianza Lima en los dos partidos. El entrenador que le dio Liga de Quito su primera Copa Sudamericana en 2009, le ganó la pizarra a su compatriota Mauricio Larriera, que inexplicablemente improvisó una línea de tres en defensa y que hoy en día su continuidad en el banquillo blanquiazul es una incertidumbre.

Un movimiento errado del reemplazante de Salas, que fue aprovechado por el entrenador del flamante campeón de la Liga 1.

Horacio Calcaterra pone el 2-0 para Universitario. | Fuente: Liga 1 Max

Datos del Universitario de Fossati:

Campeón Nacional 2023.

Cortó una racha de 9 años sin ser campeón.

Clasificó a fase de grupos de Libertadores.

Ganó 15 de sus 17 duelos en el Monumental.

Nunca perdió en el Monumental.

No registra derrotas en Lima por Liga 1.



Dejó su arco en cero en 23 de sus 42 duelos.



Edison Flores pone el 1-0 para Universitario de Deportes. | Fuente: Liga 1 Max

