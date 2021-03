Aquino y Ruidíaz son compañeros en la Selección Peruana | Fuente: Instagram

Raúl Ruidíaz se puso por última vez la camiseta de Universitario de Deportes en 2016, donde forma parte del ‘Top10’ de los goleadores históricos del club. A pesar de los años, el atacante se mantiene expectante sobre el presente de los ‘cremas’.

“A la ‘U’ le debo todo. Abrió mi camino y me formó en menores. Veo en el Monumental mi imagen y me siento feliz. He dado muchas alegrías a Universitario. Soy el último goleador histórico y varias estadísticas más. La gente valora cómo amaba a la ‘U’ dentro del campo”, dijo el futbolista en ‘Depor’.

Debido a que la MLS comenzará todavía en abril, se deslizó la opción que los clubes cedan por un tiempo a sus futbolistas. Así, surgió la posibilidad que la ‘U’ cuenta con el delantero, algo que él mismo confirmó.

“Económicamente era imposible que un equipo de la MLS te preste y te expongas a lesiones o contagios, más es por ese lado, ya que solo era un par de meses. Era imposible que Seattle me preste. Yo encantado de volver a la ‘U’, pero le expliqué a Ángel Comizzo las cosas. Es un gran entrenador, me hizo llegar a un nivel espectacular. Me encantaría ser dirigido por él y todo vino a raíz de los préstamos de jugadores de la MLS que se hablaba, pero era imposible”, señaló.

Raúl Ruidíaz es parte constante de la Selección Peruana, donde tiene como compañero, entre otros, a Pedro Aquino. A la ‘Pulga’ le gustaría ver al centrocampista en Universitario.

“Me encanta Pedro Aquino. Un excelente jugador, más en América. Me siento feliz y orgulloso que le vaya muy bien. Me encantaría que juegue en la ‘U’, porque es un jugador distinto. Además, dentro y fuera del campo es igual. Es uno de los jugadores que más me llama la atención, igual que Renato Tapia, que Cuevita... espero que todos sigan así”, explicó.





