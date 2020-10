Diego Romero debutó a nivel profesional en 2020 | Fuente: Liga 1

Luego de la victoria ante Atlético Grau y cerca de asegurar la Fase 1, Universitario de Deportes perdió en un momento trascendente del certamen a su arquero y capitán José Carvallo, ya que fue citado a la Selección Peruana. No obstante, Ángel Comizzo no se mostraba preocupad, aunque la alternativa en portería era Diego Romero, quien todavía no había debutado como profesional. "No estoy preocupado. Diego es un gran arquero, está preparado y tiene mi confianza y la de todos sus compañeros", dijo el técnico por entonces.

El técnico apostó por él y su estreno fue en el mejor escenario posible. Romero atajó por primera vez en la goleada 5-0 ante Deportivo Municipal y luego repitió en el triunfo ante UTC, donde se mostró con mucha seguridad.

Aquello motivó a poner en acción a la directiva crema y este miércoles se anunció la renovación de contrato del arquero de 19 años hasta el final de la temporada 2024.

"Diego Alonso Romero Cachay, arquero de la categoría 2001, renovó su contrato con el Club Universitario de Deportes hasta diciembre de 2024. Además de la ampliación del mismo, se mejoraron las condiciones establecidas", destacó la institución a través de un comunicado.

'Chiquito', como le llaman en el club, nació en Chiclayo y luego de pasar por clubes de la localidad a nivel de Copa Perú, llegó a los 16 años a la 'U' y fue promovido al primer equipo en 2019. Por ahora, Universitario aseguró la presencia del jugador en sus filas.