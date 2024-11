¿Se va de Universitario? Rodrigo Ureña confirmó ofertas de clubes grandes de Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes sigue celebrando el bicampeonato en el año de su Centenario. En el plantel crema dirigido por el argentino Fabián Bustos destacaron una serie de figuras, entre ellas el volante chileno Rodrigo Ureña, que fue un pilar en el mediocampo.

Para la prensa chilena no pasó desapercibido el rendimiento de Ureña, que desde su llegada a Universitario, se convirtió en uno de los mejores jugadores extranjeros del fútbol peruano.

ADN de Chile entrevistó al volante de 31 años que admitió que recibió ofertas de los clubes grandes de la liga chilena.

"Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué", indicó Ureña, que no descartó una posible vuelta a Chile.

"Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”, concluyó el futbolista que ganó un título nacional en Chile y que tiene contrato con la 'U' hasta el 2026.

Clubes de Rodrigo Ureña:

Unión Española

Universidad de Chile

Cobresal

Deportes Temuco

Palestino

Deportes Antofagasta

América de Cali

Deportivo Tolima

Universitario