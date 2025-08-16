Malas noticias para Jorge Fossati: Universitario confirmó gravedad de la lesión de Rodrigo Ureña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Malas noticias para Universitario. El cuadro crema dio a conocer que el chileno Rodrigo Ureña sufrió una lesión que lo alejará varias semanas de los campos.

A través de un comunicado, la entidad indicó que el futbolista tiene un desgarro de segundo grado en una de sus piernas. Además, indicó que el club está haciendo el seguimiento pertinente en el proceso de recuperación del volante central.

"Rodrigo Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras", indica la primera parte de la misiva.

"El cuerpo médico del club realiza un seguimiento permanente al proceso de recuperación del volante del primer equipo", finaliza el comunicado.

De esta manera, Rodrigo Ureña estaría, como mínimo, tres semanas fuera de las canchas, por lo que se perderá el partido de vuelta ante Palmeiras y el clásico ante Alianza Lima.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Primera lesión de Rodrigo Ureña en la temporada

El volante chileno empezó la temporada todos los partidos. De hecho, a lo largo del año, solo se perdió tres encuentros (River Plate, Binacional y Cusco FC) antes de su primera lesión, lo que lo obligó a no estar en el partido ante Juan Pablo II, justamente una de las derrotas de la 'U 'en el Apertura.

Tras ello, fue titular en los 13 siguientes cotejos del equipo de Jorge Fossati, donde Universitario solo perdió uno: ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Con esta lesión, se perderá los partidos con Palmeiras por Copa Libertadores y ante Alianza Lima por Liga 1. Pero, volvería para la siguiente fecha del Clausura debido a la para por Eliminatorias.