Liga 1: Melgar recibirá a Ayacucho FC por la fecha 6

Melgar recibirá a Ayacucho FC por la fecha 6
Te contamos la previa del duelo Melgar vs Ayacucho FC, que se enfrentarán en el estadio Monumental de la UNSA mañana a las 15:00 horas. Jesús Cartagena Tiburcio será el árbitro del partido.

Melgar y Ayacucho FC se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga 1 y se disputará en el estadio Monumental de la UNSA.

Así llegan Melgar y Ayacucho FC

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Sporting Cristal. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC viene de caer en su estadio ante Alianza Lima por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Melgar resultó vencedor por 2 a 3.

El árbitro designado para el encuentro es Jesús Cartagena Tiburcio.


Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 7: vs ADT de Tarma: 24 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 7: vs Deportivo Binacional: 22 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs UTC: 12 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Melgar y Ayacucho FC, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

Melgar Ayacucho FC Liga 1

