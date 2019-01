Yonathan Cerdán fue titular una vez, ante Sport Rosario. | Fuente: Club Universitario de Deportes

A fines del año pasado, Universitario de Deportes publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de despedida a 11 jugadores, tras, supuestamente, vencerse su vínculo contractual.

Sin embargo, ahora que ya inició la pretemporada 2019, sorprendió la presencia de uno de ellos en las fotos que el club publicó en su página de Facebook. Se trata de Yonathan Cerdán, quien jugó cinco partidos con el primer equipo (todos con Pedro Troglio como DT).

Aunque la 'U' lo incluyó entre los jugadores que terminaban contrato, lo cierto es que hubo un error: el volante de 20 años aún pertenece al cuadro merengue hasta fin de temporada.





"Tengo un año más de contrato, pero aún no sé el motivo por el que no entreno con el primer equipo. Lo más seguro es que me vaya a préstamo, pero yo estoy concentrado en lo mío que es entrenar de la mejor manera", dijo a Depor. Yonathan Cerdán ahora trabaja con la reserva.

Universitario de Deportes lleva a cabo su pretemporada en Campo Mar, la sede de playa ubicada en Lurín. El sábado, a puertas cerradas, jugará un partido de práctica ante Sport Boys. Dos días después viajará a Chile, donde enfrentará a U. de Chile (23 de enero) y U. de Concepción (26 de enero) en amisosos.