Alex Valera anotó 25 goles en Universitario. | Fuente: Universitario

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, explicó la situación de Alex Valera en Al Fateh. En entrevista con RPP señaló que el delantero peruano de 26 años fue "mal asesorado" al abandonar el cuadro crema por el club de Arabia Saudita y que ahora se están viendo los resultados.

A continuación, Ferrari señaló que Universitario tiene casi completo su plantel para la temporada 2023 y que en los próximos días cerrarla la incorporación de dos nuevos jugadores. Eso sí, ninguno de ellos es Valera.

"No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel pero no se tratan de él", señaló en el programa Fútbol como Cancha.

"Los futbolistas tienen que asesorarse mejor. El caso de Valera, en caso esté quedando libre, estuvo muy mal asesorado", agregó.



Universitario tiene actualmente en su plantel tres centrodelanteros Emanuel Herrera, Bruno Sepúlveda y Alexander Succar.

Valera en Universitario

Alex Valera llegó a inicios de agosto a Al Fateh luego de desvincularse de Univesitario de Deportes, que en principio, se oponía a la salida del también delantero de la Selección Peruana.

El '9' peruano tuvo un buen arranque de temporada 2022 y alcanzó 12 goles colocando a Universitario en un expectante posición en la Liga 1 Betsson.









