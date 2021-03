Universitario perdió en la Fecha 2 de la Liga 1 ante Cantolao | Fuente: Universitario | Fotógrafo: Roger Campos

Universitario de Deportes solicitó el último lunes a la Federación Peruana de Fútbol la suspensión de la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson, tras el aumento de contagios por COVID-19 en su plantel. El gerente deportivo Francisco Gonzales, en conversación con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, señaló que la ‘U’ actualmente presenta 11 futbolistas infectados.

“Estamos preocupados por la situación del plantel. Tratamos de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias. Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados", indicó el directivo.

"Pedimos suspender la fecha porque debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego", explicó Francisco Gonzales, precisando el motivo de Universitario por suspender la totalidad de la tercera jornada y no solo su partido frente a UTC.

"Nos comunicamos ayer por la mañana en la Liga 1, nos dijeron que se reunían en la tarde por una respuesta del área médica. Luego nos dijeron que iban a tomar una decisión hoy en la mañana, pero hasta ahora no nos han comunicado", señaló.

El gerente deportivo de Universitario dijo que, ante una posible negativa de la Liga 1 de suspender la jornada, se presentarán al choque contra UTC el sábado 27 de marzo, pero puntualizó que solo tienen a 17 elementos disponibles en el plantel.





