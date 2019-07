Miguel Ximénez y Luis Aguiar | Fuente: Miguel Ximénez

El libro de pases del fútbol peruano se cerró el último viernes 12 de julio y en la lista de buena fe no aparece el nombre de Luis Aguiar. El ex jugador de Alianza Lima no fue inscrito en ningún club peruano, tal como lo anunció Miguel Ximénez en su cuenta de Twitter.

El ex atacante de Universitario y Sporting Cristal publicó una foto con Luis Aguiar y escribió el destino del 'Canario' "Rumbo a Perú. ¿Dónde jugará?". Tras ese tuit, se especuló que podría llegar a tienda crema teniendo en cuenta que hubo conversaciones con el uruguayo a inicios de año, pero las negociaciones no se llegaron a concretar en ese momento, y ahora tampoco.

Universitario de Deportes tenía un cupo de extrajero libre y lo utilizó para fichar al boliviano Henry Vaca, de 21 años y que llega a préstamo.

Tras el cierre de libro de pases, Miguel Ximénez volvió a escribir. "Tenían un Mercedes Benz en la puerta esperando y se fueron en un Tico", publicó en su cuenta de Twitter.