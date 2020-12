Tiago Cantoro: "Ahora estoy en la 'U' y toca trabajar duro" | Fuente: Universitario de Deportes

La Liga 1 2020 culminó y, con esto, el préstamo de algunos jugadores cedidos también. Entre ellos, Tiago Cantoro, que este año incorporó el club Atlético Grau, retornará a Universitario de Deportes, club al que pertenece oficialmente.

Por su parte, el delantero de 19 años conversó sobre su regreso al club 'crema' y sobre la obtención de su reciente nacionalidad, ya que no ocupará más la plaza de extranjero.

"Estoy ilusionado con lo que pueda venir, la familia está feliz. Yo, como mis padres, queríamos esa nacionalización peruana. Felizmente se pudo dar", indicó Cantoro en diálogo con Ovación.

"Ahora estoy en la 'U' y ojalá que todo vaya bien. Toca trabajar duro", agregó Cantoro sobre incorporar el equipo dirigido por Ángel Comizzo. Por otro lado, también dio detalles y mostró su incomodidad por los pocos minutos que tuvo en su paso por el cuadro piurano.

"Llegué con expectativa de sumar bastante minutos, estaba teniendo continuidad, llegó la pandemia y todo cambió. Luego, estuvo Rafo Castillo como DT, la verdad no sé por qué no me utilizaba, hubo varias situaciones que considero una falta de respeto hacia mí, pero de todo lo malo se aprende. Es bueno que me haya tocado vivir algo difícil a temprana edad, para tenerlo de experiencia".