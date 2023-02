Henry Gambetta, jefe de la CONAR, explicó la no sanción a Pablo Sabbag: "El árbitro no debió amonestar a Succar"

Alexander Succar recibió amarilla tras celebrar su gol en Matute. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El 4 de setiembre de 2022, en Matute, Alexander Succar sentenció el triunfo de Universitario de Deportes al marcar el segundo gol del partido ante Alianza Lima. El delantero, a modo de festejo, se llevo la mano a la frente, encima de los ojos, haciendo una especie de visera, mirando hacia la tribuna occidente.

Augusto Menéndez, árbitro del encuentro, se acercó al '7' y le mostró una tarjeta amarilla, al considerar que su celebración era una provocación a la hinchada rival, la única presente en el estadio. De esta forma, al acumular su segunda amonestación, el futbolista crema vio la roja y tuvo que dejar la cancha y fue baja en la siguiente jornada.

Casi medio año después, Alianza Lima cobró revancha en su visita a Universitario de Deportes y le ganó por 2-1 en el Monumental. Pablo Sabbag fue el encargado de abrir el marcador y, al celebrar, se llevó ambas manos a las orejas, mirando a la tribuna occidente. Augusto Menéndez, también juez principal de este encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Liga1 Betsson 2023, esta vez no mostró tarjeta amarilla.

A raiz de ello, la directiva merengue envió un reclamo a la Comisión Disciplinaria, argumentando lo que sucedió con su jugador la temporada pasada. ¿Cuál fue la diferencia entre un festejo y otro? ¿Por qué a uno se le mostró amarilla y al otro no? En RPP Noticias conversamos con Henry Gambetta, jefe de la CONAR, quien nos dio su apreciación.





Palabra de Henry Gambetta

Una de las cabezas de la Comisión Nacional de Árbitros del fútbol peruano dialogó con RPP Noticias y mencionó que, bajo su criterio, Augusto Menéndez actuó bien en el Monumental y mal en Matute.



"Voy a dar mi opinión como árbitro y como instructor. Creo que, en esa situación (en Matute), el árbitro se equivoca: no debió amonestar al jugador (Alexander Succar) porque no es un gesto que genere falta de respeto o que sea grosero. Que lo quieran tomar, hinchas o dirigentes, como tal, es otra cosa, pero, reglamentariamente, no tiene ese contexto", dijo a Fútbol Como Cancha.

"Creo que, en esta ocasión (en el Monumental), Augusto (Menéndez) actuó de acuerdo al reglamento al no amonestar (a Pablo Sabbag). Si él hubiera amonestado, hubiera cometido dos errores: uno el año pasado y otro este año", agregó.

Finalmente, contó que, tras lo sucedido con Succar, conversó con el árbitro en mención. "Me quedo tranquilo porque él entendió lo que habíamos hablado en algún momento el año pasado sobre este tipo de situaciones. Que se quieran tomar estos gestos como provocaciones es otra cosa, pero, mientras el árbitro no lo considere grosero o de provocación para generar violencia, actuó de buena forma", finalizó.

