El gerente deportivo de Universitario habló con Fútbol Como Cancha previo al clásico. | Fuente: IPD

El gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari, aseguró que el partido ante Alianza Lima tiene todas las garantías necesarias. El también exjugador habló en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"El tema del clásico lo venimos trabajando con anticipación y ya tenemos las garantías para el evento. Todo está caminando muy bien. Habrá más de 50 mil personas. Es el partido más importante de fútbol peruano y el condimento adicional es que ambos equipos venimos peleando el torneo. Tiene todo para que sea un lindo espectáculo", aseguró Ferrari en la entrevista.

Asimismo, aseguró que el ambiente en el equipo crema es de alegría. "Estuve toda la mañana con [Ángel] Comizzo y también vi el entrenamiento de la reserva que está jugando la punta del campeonato. Se respira un aire con mucha armonía, a todos los ves contentos. Hay algo diferente", añadió el gerente deportivo de la 'U'.

Sobre el arbitraje del clásico, Jean Ferrari se mostró confiado que el juez Joel Alarcón realizará un buen trabajo. "El tema arbitral me deja tranquilo en esta clase de partidos, porque son importantes. Me preocuparía si el partido no tuviera mucha trascendencia", finalizó.

Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima este domingo 29 de septiembre a las 4:00 p.m. en el Estadio Monumental. La 'U', puntero del Torneo Clausura, buscará mantener el liderazgo del torneo ante el club blanquiazul, quien se encuentra en el segundo lugar con una diferencia de dos puntos.