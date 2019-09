El árbitro del clásico entre Universitario y Alianza Lima habló para Fútbol Como Cancha. | Fuente: Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol - APAF - Facebook

El árbitro Joel Alarcón habló sobre el tipo de arbitraje que realiza en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. El juez elegido para el clásico entre Universitario y Alianza Lima, afirmó que la última vez que arbitró un partido en la casa de los blanquiazules, lo identificaron con el conjunto crema.

"Siempre te identifican con algún equipo. La última vez que arbitré en Matute me identificaron con la 'U', porque fue con [Academia] Cantolao que arbitré y me identificaron con la 'U'. Yo siempre digo que antes que cualquier hincha, que todos los árbitros que estamos en este medio, no solo en el Perú sino también en el mundo, creo que está nuestra familia. Y por nuestra familia, creo, que debemos hacer un trabajo siempre honesto y por el bien del fútbol también, que es lo principal"

Asimismo, aseguró que no ha tenido problemas por su arbitraje en esa parte de la Liga 1. "Creo que he pasado algo desapercibido este Clausura porque justo vi mi récord hace poco y, de todos los árbitros, soy el que más partidos tiene en el Clausura. Tengo seis partidos".

Sobre la polémica por su estatura en la CONAR (Comision Nacional De Árbitros), Alarcón afirmó que lo importante es el talento. "En ese momento, parece que la comisión lo interpretó de esa manera. Creo yo, equivocada, porque siempre el talento está sobre cualquier aspecto físico, pero tú lo has mencionado, el caso de [Andrés] Cunha que es un árbritro referente en Sudamérica. Yo tuve hace poco la oportunidad de estar en el Mundial Sub 20 en Polonia y ahí nos hemos encontrado muchos árbitros del mundo. Hay de diferentes estaturas, condiciones, y lo principal que quiere FIFA es el trabajo siempre íntegro, estar cerca de las jugadas y el conocimiento del juego", dijo.

Asimismo, sobre los jugadores que más le gusta arbitrar de Alianza Lima y Universitario, Alarcón escogió a dos. "Creo que hay jugadores que siempre es un gusto arbitrarles. De repente, Rinaldo Cruzado por la calidad que tiene. De la 'U', [Alejandro] Hohberg, que es un jugador excepcional. Todos lo vemos y disfrutamos de su juego. Más que nada, jugadores buenos que a uno le gusta arbitrar", añadió.

El árbitro también se pronunció sobre las manos en el área, donde afirmó que muchas veces deben tener en cuenta muchas variables. "Toda mano en ataque, toda, se sanciona por el impacto que puede haber. Pero las manos de un defensor, hay que tener mucho criterio y consideraciones en cuenta. Una de esas es cuando le rebota el cuerpo al jugador, esas manos no son sancionables. Hay que ver si ocupa espacio, juega a riesgo... Hay muchos aspectos que uno tiene que ver en el momento para sancionar la mano Tenemos muchas consideraciones en el reglamento, pero, en el momento, es muy complicado", afirmó.

Alarcón aseguró, asimismo, que en un penal, el arquero debe tener en cuenta los reglamentos. "Siempre el arquero puede dar un paso, pero un pie debe estar en la línea. Si dan el salto, con los dos pies y luego un paso hacia adelante, están infringiendo los reglamentos del juego. Lo que quiere FIFA es que seamos muy preventivos. A veces escucho a algunos que no les gusta eso, pero uno tiene que ser así para el bien del fútbol, uno tiene que prevenir para que después todo el partido vaya con normalidad. Por eso es que a veces nos estamos demorando mucho, pero en algunos penales sí hay que tratar de ser dinámicos", dijo.

Sobre las tarjetas que saca en un partido, Alarcón aseguró que debe tener en cuenta las circunstancias. "Dependiendo del juego, leyendo el juego. Una amarilla clara, que corta una oportunidad o un ataque prometedor a los dos minutos, hay que sacarla. De repente también viene el tema de la acumulación de faltas. Si en el primer tiempo hizo una o dos, y que no fueron tanta para amarilla, se puede controlar. Pero si en el segundo tiempo, hace una tercera o una cuarta, por acumulación se le saca la amarilla", finalizó.