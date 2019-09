Mauro Guevgeozián fue una de las figuras de Alianza Lima hasta que se fue en 2015. | Fuente: AFP

Mauro Guevgeozián recordó la importancia de los clásicos entre Alianza Lima y Universitario, en una entrevista para Match Deportivo. El exjugador blanquiazul también habló sobre los jugadores uruguayos que pasan en el club de La Victoria.

"En el vestuario, antes de jugar los clásicos, los partidos que me tocaron jugar a mí, se viven con mucha tranquilidad. Se trata de disfrutar muchísimo porque el jugador que entra a jugar en el clásico es un afortunado. Está en el lugar de millones de personas que se mueren de ganas de estar allá adentro jugando. Son once más los que están en el banco los que tienen la posibilidad de defender los colores de todo un pueblo", aseguró el 'armenio'.

Asimismo, Guevgeozián afirmó que el resultado puede ser muy influyente para los hinchas. "Se vive con tranquilidad, se trata de disfrutar y sí, con mucha responsabilidad. Sabiendo que con un simple resultado le puedes alegrar el día, la semana, e incluso el año a mucha gente", añadió el exjugador blanquiazul.

Sobre la fuerte presencia de jugadores uruguayos en Alianza Lima, Guevgeozián afirmó que "en los últimos años, al haber pasado tanto jugador uruguayo, creo que se ha contagiado un poco la mentalidad del futbolista uruguayo. Aguerrido, ganador, de dejar todo en cada pelota. Creo que Alianza ha adaptado eso y le ha dado muy buenos resultados en los últimos años".

De la misma manera, aseguró que los actuales uruguayos en Alianza Lima están haciendo las cosas bien. "A algunos los conozco personalmente, a otros no, pero sí sé quiénes son. Son grandes jugadores. Los tengo visto desde el fútbol uruguayo y creo que están haciendo muy bien cosas. Al que sí conozco y compartí plantel en Belgrano es a 'Rocky' Balboa. Es un gran jugador que le va a dar muchas alegrías al pueblo blanquiazul", indicó.

Sobre su posible regreso a 'Matute', Mauro Guevgeozián afirmó que está dispuesto a volver. "Siempre se está hablando de que vuelva jugar a Alianza. La verdad, a mí me encantaría, pero bueno, no se está dando. Tanto los dirigentes como el cuerpo técnico que están pasando no me conocen y quieren llevar a jugadores que sí conocen, que creen que pueden aportar más que yo. Obviamente, de parte mía, siempre está la ilusión, las ganas de volver. Ya saben todo el cariño que le tengo al club y lo bien que lo pasé cuando estuve por allá", finalizó.