Luis Urruti tiene contrato con Universitario hasta fin de temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Luis Urruti ya está a disposición de Carlos Compagnucci. El extremo de Universitario de Deportes cumplió con lo planficado por el área médica y, tras recibir el alta, está apto para el encuentro ante Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022.

Tal como lo adelantamos en RPP Noticias hace un mes, la intención del club era que 'Tito' esté listo para el fin de semana del 17 y 18 de setiembre. El objetivo se cumplió y su presencia ahora solo depende del área deportiva.

A diferencia de lo trabajado por los doctores de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci y compañía no se han puesto un plazo fijo para el retorno del uruguayo. A pesar de que ya está habilitado, su lugar en la banca de suplentes no es un hecho, por lo que será evaluado en el día a día.

"Ya estoy a la orden del cuerpo técnico, así que va a estar en él si me lleva o no al banco el fin de semana, pero ya estoy de alta", dijo a la salida de Campo Mar, en declaraciones a Ovación. Asimismo, se refirió al momento del equipo. "El plantel está fuerte, está unido. Me pone contento que el grupo esté así, que todos tiren para el mismo lado. Ahora vamos a enfrentar a un equipo muy difícil, hay que estar bien en la reta final, que es lo más importante", mencionó Luis Urruti.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

La recuperación de Luis Urruti

En marzo, durante un partido ante Deportivo Municipal, Luis Urruti sufrió la rotura del ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda, y se sometió a una operación de larga recuperación. Tras unos primeros meses de rehabilitación en su natal Uruguay, 'Tito' retornó a fines de mayo a Perú. Desde entonces, empezó a trabajar con el cuerpo médico de la 'U'.

De hecho, fue en la segunda semana de agosto que comenzó a hacer trabajos con balón. Desde entonces, ha trabajado a la par del equipo, bajo la supervisión de Carlos Compagnucci y su cuerpo técnico.

Lo que le resta a Universitario de Deportes

Universitario de Deportes se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posicione del Torneo Clausura, con 20 puntos. Se ubica a cuatro de los líderes, Atlético Grau y Sporting Cristal, aunque con una desventaja: aún no ha descansado.

A continuación, te contamos los partidos que le restan al equipo de Carlos Compagnucci, que viene de ganarle en el último minuto a Sport Boys, con gol de Tiago Cantoro.

Fecha 12: vs. Atlético Grau (L)

Sábado 17/09 7:00 pm.

Fecha 13: vs. Alianza Atlético (V)

Viernes 30/09 1:15 pm.

Fecha 14: vs. Carlos A. Mannucci (L)

Miércoles 05/10 7:00 pm.

Fecha 15: vs. Sporting Cristal (V)

Domingo 09/10 3:30 pm.

Fecha 16: vs. Melgar (L)

Domingo 16/10 3:30 pm.

Fecha 17: descansa

Fecha 18: vs. Sport Huancayo (L)

Domingo 23/10 3:30 pm.

Fecha 19: vs. UTC (V)

Pendiente de programación