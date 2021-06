Universitario de Deportes ya conoce a su próximo rival. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes se despidió rápidamente de la Copa Bicentenario, tras ser eliminado por Deportivo Coopsol en dieciseisavos, y quedó con mucho tiempo libre hasta el reinicio de la Liga1. Por ello, para no perder ritmo futbolístico, la directiva buscó jugar partidos de práctica.

El primero de ellos se llevó a cabo el pasado sábado, en Campo Mar, ante Melgar. Los cremas cayeron por la mínima diferencia, con un gol de Freddy Oncoy. Y, si bien la idea inicial era jugar otro encuentro esta semana, los dirigidos por Ángel Comizzo tendrán que esperar unos días más, mientras trabajan a doble turno.

El próximo viernes 2 de julio, en horario matutino de práctica, Universitario de Deportes enfrentará en su sede de entrenamiento a la 'Academia' de Franco Navarro.

La Fase 2 de la Liga1 Betsson está prevista para arrancar el viernes 16 de julio. Mientras tanto, se sigue llevando a cabo la Copa Bicentenario. Los equipos que participarán de cuartos de final son Unión Comercio vs. Sport Boys, Sport Chavelines vs. Atlético Grau, UTC vs. Mannucci y Ayacucho vs. Sporting Cristal.

Liga Femenina de Fútbol

En paralelo, la Liga Femenina se realiza en la capital. Universitario de Deportes, dirigido por Juan Pablo Durand, marcha líder de la tabla, junto a Alianza Lima y César Vallejo. Los tres en mención se mantienen invictos, con nueve puntos.

Las 'leonas' han superado a San Martín, Cantolao y Atlético Trujillo. Su próximo reto es el sábado 26 de junio, a partir de las 3:30 pm., ante Sport Boys, equipo que marcha penúltimo con solo un punto.

La goleadora del equipo, hasta el momento, es Sabrina Ramírez, con seis tantos. Le sigue Milena Tomayconsa, con cinco.

