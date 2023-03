Universitario de Deportes recibirá a Melgar en el Monumental. | Fuente: Club Universitario / El Observador

Universitario de Deportes vs. Melgar se enfrentan este domingo, a partir de las 3:30 pm., en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2023. Y una de las incógnitas era quién estaría en la zona técnica: Jorge Araujo o Jorge Fossati.

Mientras que el primero dirigió al primer equipo crema durante la semana, tras la renuncia de Carlos Compagnucci, el segundo llegó este viernes 3 de marzo por la mañana a Perú para poner la firma y ser oficializado como nuevo entrenador crema.

Si bien el uruguayo ya fue presentado al plantel en el entrenamiento de la tarde, antes de la conferencia de presentación, programada para las 8:00 pm. en un hotel de San Isidro, la práctica fue dirigida por el 'Coco' Araujo.

Según fuentes del club, consultadas por RPP Noticias, el elegido para dirigir en el encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar es Araujo. La idea es que el 'profesor' Fossati tenga días de trabajo con el equipo para que pueda conocer a los integrantes del plantel y, ya el jueves, debute al mando de la 'U' en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.

Jorge Fossati llegó a Perú

Jorge Fossati, entrenador Uruguayo, llegó este viernes por la mañana a Perú para firmar como nuevo DT de Universitario de Deportes. esto, tras la renuncia de Carlos Compagnucci.

“Felices de estar en Lima nuevamente, empezar otra fase de nuestra carrera y en un club tan grande como Universitario tratar de dar lo mejor de nosotros. Que la ‘U’ pueda estar lo más alto posible, porque es lo que se merece un club de su grandeza”, fueron las primeras palabras del técnico uruguayo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

“¿Ser campeón? Un club grande no puede pensar en otra cosa, es lo normal. Lo que me atrae es que (Universitario) es un club grande y por tanto tiene desafíos grandes. Es lo que generalmente he encarado durante mi carrera, con la ayuda de Dios, he tenido oportunidades de dirigir a clubes grandes mi país y en el exterior”, agregó.

Proximos partidos de Universitario

Universitario de Deportes vs. Melgar

Día: domingo 5 de marzo



Hora: 3:30 pm.

Estadio: Monumental

Torneo: Liga1 Betsson 2023 (fecha 7)

Universitario de Deportes vs. Cienciano

Día: jueves 9 de marzo



Hora: 9:00 pm.

Estadio: Monumental

Torneo: Copa Sudamericana (primera fase, partido único)