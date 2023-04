Sport Boys marcha en el puesto 16 de la tabla de posiciones. | Fuente: Club Sport Boys Association

Sport Boys podría jugar como local en el estadio de la visita. Sucedería ante Universitario de Deportes, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2023, debido a que no podrá hacerlo en el Alberto Gallardo.



RPP Noticias conoció que Sporting Cristal descartó darle su estadio para el enfrentamiento ante la 'U', por lo que, al tener inscrito el 'Monu' como cancha alterna, la institución rosada optó por solicitarla. Eso, pese a que el rival de turno será justamente el cuadro crema.

Ahora, el único inconveniente es conocer si ambas hinchadas podrán asistir al encuentro. La decisión dependerá exclusivamente de lo que defina la Policia Nacional del Perú. En caso haya las garantías necesarias, el encuentro se realizará ahí.

Sport Boys no puede jugar en el Miguel Grau por encontrarse en refacción. Ante Deportivo Municipal, en la última jornada, fue local en el Iván Elías Moreno, pero no hubo garantías para que se juegue con público. Por ello, la administración chalaca no tiene como principal opción jugar en Vlla El Salvador ante los cremas. De todas formas, tampoco se descarta.



Sport Boys en la Liga1 Betsson 2023

Sport Boys no la pasa bien en el Torneo Apertura. Llega de perder en condición de local ante Deportivo Municipal y sumó su tercera derrota de forma consecutiva. De hecho, de sus nueve encuentros jugados, apenas ganó dos y empató uno. El resto los perdió.

Este viernes 14 de abril intentará revertir la situación en el Alberto Gallardo, donde, como visitante, buscará dar la sorpresa frente a Sporting Cristal. El partido está programado para las 4:00 p. m. y podrás escucharlo por RPP Noticias.