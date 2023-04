Universitario se ubica en el segundo lugar del Torneo Apertura. | Fuente: Universitario

Deportivo Municipal se alista para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Apertura. El cuadro edil atraviesa un buen momento y en las últimas cuatro presentaciones ha cosechado dos triunfos y dos empates, así afrontará uno de los choques más importantes en lo que va de la temporada.

Sobre el partido, el mediocampista Emiliano Ciucci se mostró molesto por el cambio de horario del compromiso contra Universitario. La cita será el domingo 16 de abril a partir de las 4 de la tarde en horario peruano.

"El horario de jugar a las 11, 1 o 3 de la tarde como nos vienen programando, no solo a nosotros sino muchos partidos, con el calor que ha estado haciendo, es lamentable. Uno siempre habla de querer aportar para que mejore el fútbol peruano, mejore la competencia y la gente asista al estadio, pero en esos horarios es muy difícil. Uno se pone en el lugar del hincha y es complicado a 30 grados y para nosotros que estamos dentro del campo también", señaló.

El argentino nacionalizado peruano también destacó el nivel de Universitario, que se ubica en el segundo lugar del Apertura con 19 puntos.

"Vienen también con una buena racha desde el cambio de entrenador, cuando hay un cambio de técnico se renuevan las expectativas y lo que se ve de afuera es que le ha renovado la confianza a muchos chicos, el equipo viene con mucha confianza, tiene jugadores muy explosivos y con mucha dinámica de media cancha para adelante. Trataremos de tomar los recaudos para no sufrirlo", señaló.

Situación económica de Municipal

"El grupo está haciendo un esfuerzo terrible desde antes que comience el año, saben la situación que está pasando el club. La veíamos venir porque sabíamos que se habían cometido faltas que hasta el día de hoy no se terminan de solucionar”, dijo Ciucci sobre la crisis económica que atraviesa el cuadro edil.





¡Seguimos! 💪🏻



🔜 Los ediles solo conocemos el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio para ir por nuestros objetivos.



¡Vamos La Acadé! ⚪️🔴#EchaMuni pic.twitter.com/uqiWZsPu7E — Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) April 13, 2023

Cambió la capitanía en Universitario

Uno de los cambios de Jorge Fossati en Universitario no solo fue a nivel táctico con la línea de tres al fondo. Y es que el técnico varió de capitán: la cinta pasó de José Carvallo a Aldo Corzo.

El lateral derecho de Universitario de Deportes se convirtió en el referente en el campo de juego en lo que va de temporada de la Liga 1 Betsson. Por ello, RPP Deportes conversó con Carlos Galván, exjugador, capitán y campeón con la tienda crema, quien comentó esta situación en el primer equipo de la 'U' de Fossati.

"A mí me parece que no hace falta una cinta para ser capitán. Uno es líder con cinta o sin ella. Por cualquier parte del mundo hay arqueros capitanes, volantes, laterales y hasta delanteros. Pienso que no influye mucho eso. Ya es decisión del entrenador", sostuvo el exzaguero central de Universitario.





