Dirigirá un partido clave: se definió al árbitro del Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal

Este jueves 22 de mayo arrancará la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025 y el partido inaugural será, probablemente, el más atractivo de toda la jornada: Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal.

A tres días de ese enfrentamiento, la CONAR hizo público no solo quién será el árbitro encargado de dirigir el clásico, sino todos los jueces principales, asistentes y encargados VAR responsables de la justicia en los nueve duelos.

Conoce en esta nota de RPP quiénes son los designados por la Comisión Nacional de Árbitros y cómo le fue previamente al elegido para el choque entre cremas y celestes en el Estadio Monumental.

Árbitro elegido para el Universitario vs. Sporting Cristal

El partido entre Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal, programado para el jueves 22 de mayo, a partir de las 9:00 p. m., tendrá como árbitro principal al FIFA Joel Alarcón. Sus asistentes serán Stephen Atoche y Diego Jaimes, mientras que el cuarto oficial designado es Walter Guadalupe.

En el VAR, la principal responsabilidad la tendrá el también FIFA Diego Haro, mientras que el encargado de asistirlo en el videoarbitraje será Raúl López. Romel López estará presente como Quality Manager.

¿Cómo le fue al árbitro Joel Alarcón?

Joel Alarcón, de 43 años, es árbitro FIFA desde 2016, dos años después de su debut en el torneo peruano. En esta temporada ha dirigido siete partidos, uno de ellos a Universitario, ninguno a Sporting Cristal. En lo que va del Apertura, mostró 30 amarillas, dos rojas (una por doble amarilla) y cobró cinco penales.

Asimismo, estuvo en dos partidos de Copa Sudamericana (U. Católica de Ecuador vs. Aucas, y Cerro Largo vs. Vitória) y uno de Copa Libertadores (LDU vs. Táchira).

La última vez que dirigió a la 'U' fue en abril, por la fecha 9 del Apertura, en Juliaca: ganó la 'U' 3-1 a Binacional. Por su parte, SC no lo tiene como juez principal desde el último octubre, cuando cayó por 1-0 ante Alianza Atlético, en Sullana.

No será la primera vez que arbitre un enfrentamiento entre merengues y rimenses. El último antecedente se remonta a la final de ida de la temporada 2020, que terminó en un triunfo por 2-1 a favor de la escuadra celeste. Este jueves será su quinto Universitario vs. Sporting Cristal.

Joel Alarcón en los Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal

Año Local

Visita TA TR Penales 2020 Universitario 1-2 Sporting Cristal 2 0 0 2019 Sporting Cristal 1-1 Universitario 0 0 0 2018 Universitario 2-1 Sporting Cristal 1 0 1 2017 Sporting Cristal 1-1 Universitario 1 0 0

Todos los árbitros de la fecha 14 del Apertura

Universitario vs. Sporting Cristal

Árbitro: Joel Alarcón

VAR: Diego Haro

Alianza Universidad vs. FBC Melgar

Árbitro: Micke Palomino

VAR: Milagros Arruela

Sport Boys vs. Alianza Lima

Árbitro: Sebastián Lozano

VAR: Alejandro Villanueva

Comerciantes Unidos vs. Cusco FC

Árbitro: Edwin Ordóñez

VAR: Víctor Cori

Atlético Grau vs. Binacional

Árbitro: Pablo López

VAR: César García

Cienciano vs. UTC

Árbitro: Kevin Ortega

VAR: Jhonathan Zamora

ADT vs. Ayacucho FC



Árbitro: Michael Espinoza

VAR: Cristian Santos

Chankas vs. Alianza Atlético

Árbitro: Daniel Ureta

VAR: Julio Quiroz

Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II